Musk questiona projeto anunciado por Trump que investe US$ 500 bi em inteligência artificial e ataca chefe da OpenAI

Elon Musk chegando para reunião com o líder republicano eleito do Senado, John Thune — Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Bilionário colocou dúvidas sobre a chegada do dinheiro por parte de investidores e atacou a OpenAI e seu CEO, Sam Altman, que estão envolvidos na empreitada.

O bilionário Elon Musk colocou dúvidas sobre o projeto Stargate, anunciado na terça (21) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê investimentos de até US$ 500 bilhões em inteligência artificial.

Musk, que faz parte do novo governo Trump, disse que o dinheiro para a empreitada ainda não está disponível. A afirmação ocorreu em uma resposta do bilionário a uma publicação da OpenAI, criadora do ChatGPT, no X.

A OpenAI é uma das empresas parceiras do Stargate, junto da Oracle, de gerenciamento de servidores e bancos de dados, e do banco SoftBank. Musk ajudou a fundar a criadora do ChatGPT, mas deixou a empresa e entrou em conflito com seu CEO, Sam Altman.

Ao responder ao post da OpenAI anunciando o projeto Stargate, Musk respondeu que “eles não têm o dinheiro, na verdade”. “O SoftBank tem bem menos de US$ 10 bilhões garantidos. Tenho isso de fonte confiável”, acrescentou ele.

Altman então respondeu a Musk: “Errado, como você certamente sabe”. Ele também convidou o empresário a visitar o primeiro local do Stargate, no Texas, que já está em construção.

“[O projeto] É ótimo para o país. Eu percebo que o que é ótimo para o país nem sempre é o ideal para suas empresas, mas em sua nova função espero que você coloque os EUA em primeiro lugar”, escreveu o CEO da OpenAI, em alusão ao cargo de Musk no governo.

Altman foi um dos executivos presentes ao lado de Trump no anúncio do investimento, junto com Masayoshi Son, do SoftBank, e Larry Ellison, da Oracle.

Ainda na quarta, o dono da Tesla e do X lançou uma série de postagens críticas a Sam Altman e à OpenAI, acusando a empresa e o CEO de fazerem “propaganda antiamericana”, entre outros ataques.

A disputa entre Musk e Sam Altman

O conflito público sobre o Stargate é parte de uma disputa de anos entre Musk e Altman. Ela começou com um duelo sobre quem deveria comandar a OpenAI, que ambos ajudaram a fundar, segundo a Associated Press.

Musk, um dos primeiros investidores e membro do conselho da OpenAI, processou a criadora do ChatGPT no ano passado alegando que ela havia traído seus objetivos de ser um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos que beneficiaria o bem público.

Desde então, Musk escalou a disputa, entrando com uma ordem judicial que interromperia os planos da OpenAI de se converter integralmente em um negócio com fins lucrativos. Em fevereiro, um tribunal federal da Califórnia realizará uma audiência sobre o caso.

Musk lançou no ano passado sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI, que está construindo um grande data center em Memphis, Tennessee.

O bilionário diz que enfrenta concorrência desleal da OpenAI e de sua parceira de negócios, a Microsoft, que forneceu os recursos de computação necessários para construir sistemas de IA como o ChatGPT.

O que é o projeto Stargate

De acordo com a agência Associated Press, o projeto Stargate já está começando a construir data centers e a geração de eletricidade necessária para o desenvolvimento da tecnologia de IA.

No anúncio do investimento, Trump destacou que o Stargate estabelecerá a infraestrutura física e virtual necessária para impulsionar a próxima geração de avanços em IA, incluindo a construção de “data centers colossais”.

Além de OpenAI, Oracle e Softbank, o Stargate também tem o MGX como investidor de capital. Ao mesmo tempo, gigantes do setor tecnológico como Arm, Microsoft e Nvidia, são os principais parceiros tecnológicos iniciais junto com a Oracle e a OpenAI.

A promessa do Stargate é gerar 100.000 empregos.

Desafios da IA

A inteligência artificial promete aumentar a produtividade com a automatização do trabalho, mas existe o risco de ela substituir empregos se for mal implementada.

Em outubro passado, a empresa financeira Blackstone estimou que US$ 1 trilhão seria investido em data centers ao longo de cinco anos nos EUA, com outro US$ 1 trilhão aplicado em outros países.

As estimativas sugerem que grande parte do novo capital passará pelo projeto Stargate, já que a OpenAI se estabeleceu como líder do setor com o lançamento, em 2022, do ChatGPT, que cativou a imaginação do público com sua capacidade de responder a perguntas complexas e executar tarefas empresariais básicas.

A Casa Branca colocou esforços em geração de eletricidade, em antecipação à expansão da IA, considerando que os EUA estão em uma corrida competitiva contra a China para desenvolver a tecnologia cada vez mais adotada pelas empresas.

Ainda assim, a perspectiva de regulamentação da IA permanece incerta, já que Trump revogou um decreto assinado por Joe Biden em 2023 que criava padrões de segurança e uma marca d’água para conteúdo gerado por IA, entre outros pontos. A iniciativa visava colocar barreiras nos possíveis riscos da tecnologia para a segurança nacional e o bem-estar econômico.

