Aos 40 anos, ex-morena do Tchan impressiona ao mostrar mudanças no corpo após virar fisiculturista

Juliane Almeida, ex-morena do Tchan — Foto: extra

Juliane Almeida substituiu Scheila Carvalho no grupo em 2005

Deixa ela passar! A ex-morena do Tchan, Juliane Almeida, está com outro porte físico e isso se deve a investida nas competições de bodybuilding. Foram anos dançando em palcos pelo Brasil e pelo mundo, mas agora sua motivação é outra.

Aos 40 anos, é mestre em nutrição, treinadora de elite, especialista em treino de eletroestimulação (EMS) e genética e vem se destacando nas competições de fisiculturismo de Bodybuilding. A morena conquistou o troféu da categoria que disputou na competição Championship Hurricane Pro, em Saint Petersburg, na Flórida.

A morena, que substituiu Scheila Carvalho, ficou seis anos como dançarina do É o Tchan. Ela se despediu do grupo em 2011, quando decidiu investir na carreira de atriz. Ela chegou a participar da novela “Salve Jorge”, de Glória Perez, e fez parte do elenco de alguns espetáculos infantis.

Juliana também foi destaque quando assumiu o posto de rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro, de Niterói, em 2009. A morena ganhou o cargo substituindo a atriz Juliana Paes, depois de um concurso realizado pela agremiação. No ano seguinte desfilou pelo Acadêmicos do Cubango, antes já teve o posto na Paraíso do Tuiuti, lá em 2004.

Hoje, Juliane Almeida é casada com Michael Moraes. Eles são pais de Michael, de 5 anos, e de Julie, de 3 anos. A família mora em Orlando, nos Estados Unidos, há cerca de oito anos.

Fonte: Extra

