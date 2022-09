Na Arena, Grêmio bate o Sport e reassume a vice-liderança da Série B

(Foto:Reprodução) – Nesta terça-feira, o Grêmio recebeu o Sport na abertura da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), e venceu por 3 a 0. Biel, Lucas Leiva e Bitello foram os autores dos gols do jogo.

Assim, o Tricolor Gaúcho se recupera da derrota para o Novorizontino na rodada passada e chega aos 53 pontos. Dessa forma, reassume momentaneamente a vice-liderança da competição. Isso porque o terceiro colocado Bahia ainda joga na rodada.

Por outro lado, o Leão da Ilha freia a busca pela quarta colocação. Com a derrota, permanece na sexta posição, com 43 pontos ganhos. No momento, a distância para o Vasco continua em cinco. Entretanto, pode aumentar para oito caso os cariocas vençam.

Pela próxima rodada, portanto, o Grêmio visita o Sampaio Corrêa, às 19 horas (de Brasília) de sexta-feira (30), no Castelão. Por sua vez, o Sport recebe o lanterna Náutico na quarta-feira (28), a partir 21h45, na Ilha do Retiro.

Em busca da recuperação da competição, o Grêmio chegou com perigo logo aos 12 minutos de jogo. Bitello roubou a bola no meio campo e acionou Diego Souza. O centroavante então passou para Lucas Leiva bater na entrada da área, de primeira. Entretanto, a bola subiu demais.

Dois minutos depois, a melhor chance do jogo até então – novamente para os donos da casa. Após cruzamento na área, bola sobrou para Bitello, que chutou, a bola passou pelo goleiro Saulo e bateu em Rafael Thyere, voltou nas costas do arqueiro e ia entrando. No entanto, sentado, o camisa 15 conseguiu tirar em cima da linha.

Na volta do intervalo, a postura ofensiva do Grêmio foi recompensada. Aos cinco da etapa final, os donos da casa chegaram após boa jogada coletiva. Em tabelinha entre Guilherme, Bitello e Diego Souza, o centroavante ajeitou para Biel dentro da área. O camisa 17 então dominou e, caindo, bateu no cantinho, sem chances para Saulo.

Oito minutos depois, o Tricolor ampliou a vantagem no marcador. Em cobrança de falta, direto da defesa para o campo ofensivo, Diego Souza desviou de cabeça e a bola sobrou para Lucas Leiva. O meia dominou e, dentro da área, bateu forte para fazer o 2 a 0.

Por fim, aos 28 minutos, o Grêmio matou a partida e garantiu os três pontos. Rodrigo Ferreira cruzou da direita, Guilherme ajeitou de cabeça e, da entrada da área, Bitello chegou batendo para fazer o terceiro dos gaúchos no jogo. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Lucas Uebel/assessoria).

