Guarda acusado de matar casal, no Pará deve se apresentar à polícia

A pistola usada pelo servidor municipal no duplo homicídio já está com a polícia | Foto:Reprodução

A defesa do guarda municipal Paulo Sérgio Moraes, que foi apontado como o autor dos disparos, informou que a pistola usada pelo servidor municipal no duplo homicídio já está com a polícia, e que Paulo pretendia se entregar nesta terça-feira (20)

A morte de Debora Lima de Assunção e Marcos Vinícius Barbosa Brandão, no bairro da Pedreira, em Belém, no último sábado (17), continua sendo investigada pela Polícia. O casal teria sido assassinado por conta de um desentendimento entre vizinhos.

Nesta terça-feira (20) a defesa do guarda municipal Paulo Sérgio Moraes, que foi apontado como o autor dos disparos, informou que a pistola usada pelo servidor municipal no duplo homicídio já está com a polícia, e que Paulo pretendia se entregar nesta terça-feira.

O guarda municipal é considerado foragido de Justiça. Ele é acusado de disparar 7 tiros contra o casal de vizinhos. Marcos Vinicius Brandão, de 35 anos, e Débora Lima de Assunção eram casados e não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil investiga se, de fato, a motivação do duplo homicídio foi um desentendimento por causa de som alto.

De acordo com informações de populares, o guarda municipal de Belém, após cometer o duplo homicídio, fugiu em uma moto.

Jornal Folha do Progresso em 20/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...