Na semana do Enem 2021, estudantes ainda não sabem os locais de prova

A edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa a ser aplicada no próximo domingo (21). Este ano, mais de três milhões de inscritos farão a prova. Faltando poucos dias para o exame, é importante consultar os locais de prova, porém, muitos ainda enfrentam dificuldades para ter acesso à informação.

Todas as principais informações sobre horário, dia e local de prova podem ser conferidas por meio do cartão de confirmação, caso o estudante não tenha as recebido por e-mail. Esse cartão foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, no dia 03 desse mês. Conforme o Inep, não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação nos dias de provas, mas é recomendado que os estudantes levem por precaução.

Segundo alguns participantes, ao acessar o cartão de confirmação, o que se vê é uma mensagem dizendo: “Aguarde a confirmação do seu local de prova. Efetue nova consulta nos próximos dias”. No entanto, o Inep não se manifestou sobre o assunto nem disponibilizou, até o momento, balanço das consultas ao cartão de confirmação.

Para acessar o cartão de confirmação o estudante precisa estar cadastrado na plataforma do Governo Federal (gov.br) e saber o login único e senha de acesso. Quem não tem cadastro de acesso precisa fazer, e quem já tem mas esqueceu a senha pode recuperá-la.

O primeiro passo é acessar a Página do Participante, pelo endereço https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ e selecionar a opção “Entrar com gov.br”.

Feito isso, o próximo passo é inserir o CPF ou alguma das opções de identificação disponíveis (Login com QR code, Seu banco, Seu certificado digital ou Seu certificado digital em nuvem).

Ao fazer login, no lado esquerdo da tela terá a opção “Local de Prova”. Depois, selecione a opção “Local de Prova” e aguarde a confirmação do assistente virtual.

O participante que tiver problemas com a senha para acessar a Página do Participante tem, ainda, outras opções de acesso que dispensam o uso dela. O Inep disponibiliza o acesso ao cartão de confirmação por meio de QR Code sem senha. Para isso, basta baixar o aplicativo gov.br.

Dica para não chegar atrasado no Enem

O Inep costuma divulgar o local de provas do Enem até 15 dias antes da primeira prova, para todo mundo ter tempo de consultar. Mesmo assim tem gente que chega atrasado!

Para não errar o caminho da escola ou faculdade onde você vai fazer a prova, se liga na dica: caso não possa ir presencialmente conhecer onde você vai fazer o exame, dá pra saber usando o Google Maps, que diz os ônibus que te levam até lá, os horários das conduções, o tempo gasto de trajeto e se você for de carro, andando ou de bicicleta também é possível conferir o tempo de deslocamento e se há engarrafamento.

Esse aplicativo provavelmente já veio instalado no seu celular, mas se não tiver é só acessar o site. Para conferir essa dica completa, acesse: https://www.instagram.com/p/CV0pJn6AHnM/

Enem 2021

O Enem 2021 está previsto para ser aplicado em dois períodos. Nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 será a vez daqueles que se inscreveram na chamada regular da avaliação. Já em 9 e 16 de janeiro de 2022 será a vez dos candidatos que se inscreveram na reabertura do cronograma, exclusivamente para quem teve isenção em 2020, mas não compareceu nos dias das provas.

De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem 2021. Destes, cerca de 3 milhões vão realizar provas impressas e 68,8 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos, segundo o Inep.

Independentemente da data de aplicação, a prova será composta da seguinte maneira:

1º dia: 45 questões de Linguagens e Códigos + Redação + 45 perguntas de Ciências Humanas

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza + 45 perguntas de Matemática

