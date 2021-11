Homem morre eletrocutado ao tentar retirar galhos de fiação elétrica no Pará

Jonas estava com 47 anos e foi passar o feriado na casa da mãe, quando tentou retirar galhos da fiação e acabou levando um choque — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jonas Rodrigues Borges foi passar o feriado com a mãe e as irmãs na zona rural de Breu Branco. Com a oscilação de energia, ele subiu na Mangueira para tentar tirar os galhos que batiam na fiação e acabou levando um choque.

Jonas Rodrigues Borges, de 47 anos, morreu após tentar retirar galhos de árvores que estavam batendo em uma fiação elétrica na Vila Mojuzinho, zona rural do município de Breu Branco, sudeste do Pará. A família já havia solicitado poda da árvore à concessionária de energia.

Jonas, que morava na zona urbana de Breu Branco com um dos filhos, foi passar o final de semana e o feriado na fazenda de seus pais. As irmãs e a mãe de Jonas relataram que havia constantes quedas de energia elétrica e que solicitaram à Equatorial Energia a poda de uma árvore que estava encostando na fiação.

Na noite anterior ao acidente, de acordo com a família da vítima, choveu e a energia elétrica oscilou bastante, e como os galhos da mangueira batiam na fiação, chegou até a pegar fogo.

Pela manhã, ainda sem energia elétrica na casa, Jonas saiu para tomar um banho de igarapé e na volta, foi até a casa da mãe e informou que iria pegar manga. Ele aproveitou para cortar alguns galhos que estavam encostando na fiação.

“Nessa hora, a gente supõe que a energia elétrica voltou. Minhas tias saíram para ver e viram meu pai parado na árvore. Elas foram até ele, quando ele caiu no chão já praticamente sem vida”, conta a filha de Jonas, Thayane Pinheiro Borges.

Thayane conta que o socorro ainda demorou por na região é difícil encontrar alguém que saiba dirigir e se fosse esperar pela ambulância, ele teria morrido no local.

“Até que acharam uma pessoa, uma enfermeira, que fez massagem cardíaca nele, e constatou que ele estava respirando. Colocaram ele no carro e foram o mais rápido possível para Breu Branco, que fica cerca de 1h de distância, mas no km 22 ele deu o último suspiro e faleceu dentro do carro”, lamenta a filha da vítima.

O corpo de Jonas foi velado sem energia elétrica. Segundo a família da vítima, nenhuma equipe da concessionária de energia havia parecido no local até a manhã desta terça-feira (16). Jonas deixa três filhos.

“Ele era muito novo, tinha uma vida inteira pela frente, e ajudava a todos, era uma pessoa incrível”, descreve Thayane.

A família registrou boletim de ocorrência e ainda verifica a possibilidade de agir judicialmente contra a concessionária de energia elétrica. A Polícia Civil informou que um procedimento policial foi instaurado para apurar a morte acidental e todos os elementos do caso.

Em nota, a Equatorial Energia informou que lamenta profundamente o ocorrido e reforça que pessoas não habilitadas e capacitadas jamais devem realizar qualquer tipo de intervenção na rede elétrica, pois há o risco de acidentes graves e até mesmo fatais.

A concessionária disse ainda que Uma equipe técnica da distribuidora está na localidade levantando informações sobre as causas do acidente e avaliando os danos causados na rede. A equipe também está atuando, sem medir esforços, para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível.

