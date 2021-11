Após 19 dias no hospital, morre empresário Cleber Sapucaia em Sinop no Mato Grosso.

O empresário madeireiro morador de Novo Progresso, sofreu tentativa de homicídio no dia 28 de outubro de 2021, morreu nesta terça-feira, 16 de novembro, no CTI do Hospital Três Pinheiros da cidade de Sinop estado do Mato Grosso.

Sapucaia, havia sido atingido por tiros disparados por pistoleiros, mas conseguiu pedir ajuda sendo internado no hospital de Novo Progresso e transferido ainda no dia do crime, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme informação de pessoas próximas do empresário, ele foi atingido no rosto e no abdômen, passou por cirurgias nos últimos dias. Nesta terça-feira 16/11, estava na UTI, pôs cirúrgico e não resistiu, vindo morrer.

O caso

A vítima estava em seu veículo particular, uma camioneta, placa não informada, por volta das 12h00mn da quinta-feira 28 de outubro de 2021, quando teria sido surpreendida pelos algozes. O crime ocorreu em frente a uma oficina mecânica no bairro Industrial. Populares informaram à polícia que duas pessoas em uma motocicleta Bros de cor Preta um de calças Jeans botina e camisa de ‘cowboy’ o outro de calças jeans e camisa normal com um chapéu de palha debaixo do braço, os dois de capacetes se aproximaram e dispararam conta o empresário.

As motivações ainda são desconhecidas, ninguém foi preso, o crime é investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

