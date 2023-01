‘Não permitiremos ação terrorista no Pará’, diz Helder Barbalho sobre atos golpistas

Radicais bolsonaristas bloquearam a BR-163 em Altamira e Novo Progresso, no Pará — Foto: PRF/Divulgação

Reunião é realizada com autoridades federais e estaduais após decisão de Alexandre de Moraes para desmobilizações de radicais em todo país.

Após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinar fim de acampamentos golpistas em todo país, uma reunião é realizada na manhã desta segunda-feira (9) em Belém com autoridades estaduais e federais, incluindo Exército, para desmobilização de radicais bolsonaristas no Pará.

A BR-163 voltou a ser bloqueada no Pará após ataques terroristas às sedes dos três poderes em Brasília, no domingo (8). Iniciados na noite de domingo, os bloqueios no Pará eram em cinco pontos, a maior parte da cidade de Novo Progresso, cidade que mais deu voto a Bolsonaro no Pará.

Às 9h20, a PRF informou que todos os pontos estavam desbloqueados, sem detalhar como foi a ação para desmobilizar esses grupos. Por volta de 7h30, o governador do Pará informou que estava em contato com a PRF para que as vias federais fossem desbloqueadas (veja entrevista abaixo).

No domingo, em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, pneus chegaram a ser queimados no meio da BR-163.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) informou nesta segunda-feira (9) em entrevista ao Bom Dia Pará, na TV Liberal, que está em contato autoridades para atender a determinação judicial de desmobilização de acampamentos golpistas.

“Estamos preparado para agir na força da lei e não permitiremos em território paraense toda e qualquer ação terrorista que venha desestabilizar a democracia”, afirmou.

Em Belém um grupo está na calçada da avenida Almirante Barroso em frente ao batalhaão do Exército desde o segundo turno das eleições.

Ainda no domingo, o governador repudiou os ataques terroristas e anunciou o envio de militares do estado paraense a Brasília. As equipes devem embarcar no fim da manhã desta segunda.

MPF pede urgente desmobilização de golpistas no Pará

O Ministério Público do Pará (MPF) também pediu à PF e ao governo estadual a desmobilização urgente de radicais em frente a quartéis, como ocorre em Belém, onde alguns radicais estão desde o segundo turno das eleições.

Segundo o MPF, “aglomerações golpistas instaladas têm potencial para se converterem concretamente em células de ataque ao Estado Democrático de Direito, conforme demonstraram os ataques criminosos em Brasília e porque integrantes dessas aglomerações explicitamente apelam por intervenção das Forças Armadas contra o governo federal constituído”, diz em um trecho do pedido.

O MPF no Pará também divulgou pedido para que quem reconheça alguém do Pará que participou dos “atos criminosos em Brasília denuncie” pelo site do órgão. “As informações serão acrescentadas ao Procedimento de Investigação Criminal em andamento”, segundo o MPF. (Com informações do g1 Pará).

