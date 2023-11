NASA: a Terra recebeu uma mensagem enviada a laser de 16 milhões de quilômetros de distância

Você já imaginou se comunicar com alguém a 16 milhões de km? A NASA revelou um marco inédito na comunicação espacial, com uma mensagem recebida pela Terra a um distância equivale a 40 vezes a distância entre a Lua e a Terra.

Um marco inédito na comunicação

A NASA demonstrou recentemente uma tecnologia que pode ajudar a transmitir mensagens a uma distância de 16 milhões de quilômetros, equivalente a cerca de 40 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Esta é a primeira vez que comunicações ópticas foram transmitidas através de tal distância.

Como foi possível transmitir dados em uma distância recorde de 16 milhões de km?

Um experimento no espaço viajando na espaçonave Psyche da NASA, acaba de transmitir pela primeira vez uma mensagem via laser para a Terra de muito além da Lua, uma conquista que pode transformar a forma como as espaçonaves se comunicam.

Na demonstração mais distante deste tipo de comunicação óptica, o Deep Space Optical Communications (DSOC) emitiu uma laser infravermelho codificado com dados de teste a partir de 16 milhões de quilômetros de distância até o telescópio Hale no Observatório Palomar de Caltech na Califórnia.

Mas o que é a DSOC? É um experimento tecnológico de dois anos que está instalado na sonda Psyche, e tem como objetivo alavancar a transmissão de dados entre espaçonaves e as equipes de controle em solo. A demonstração alcançou a “primeira luz” em 14 de novembro, quando o transceptor laser de Psyche se conectou ao poderoso farol laser uplink do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA em seu observatório de Table Mountain.

Até agora, a demonstração tecnológica tem sido muito bem sucedida! O primeiro teste foi incorporar totalmente os recursos terrestres e o transceptor de voo, exigindo um trabalho em conjunto das equipes de operações DSOC e Psyche. O líder de operações do DSOC, Meera Srinivasan, afirmou que foi um desafio formidável e que ainda tem muito trabalho a fazer, mas em pouco tempo a equipe conseguiu transmitir, receber e decodificar alguns dados.

Uma a comunicação mais rápida com maiores distâncias no espaço

Normalmente, os humanos usam ondas de rádio para se comunicar com naves espaciais distantes. Mas com frequências mais altas de luz, como o infravermelho próximo, têm mais largura de banda e velocidade de dados mais rápida.

Ser capaz de enviar e receber mensagens de planetas próximos como Marte após o estabelecimento de uma colônia, seria uma prioridade fundamental para garantir a segurança dos seres humanos e para uma transferência contínua de conhecimentos.

Esta tecnologia poderia permitir uma comunicação mais rápida entre a Terra e objetos distantes no espaço.

“Alcançar a primeira luz é um dos muitos marcos críticos do DSOC nos próximos meses, abrindo caminho para comunicações com taxas de dados mais altas, capazes de enviar informações científicas, imagens de alta definição e streaming de vídeo em apoio ao próximo salto gigante da comunicação: enviar seres humanos para Marte, disse Trudy Kortes, diretora de Demonstrações Tecnológicas da NASA.”

Anteriormente, as comunicações ópticas já eram usadas para enviar mensagens da órbita da Terra, mas esta é a maior distância já alcançada por feixes de laser, em que os fótons se movem na mesma direção e no mesmo comprimento de onda. Esse avanço na comunicação a laser pode transmitir grandes quantidades de dados a velocidades sem precedentes, incluindo dados nas oscilações dessas ondas de luz.

Com a transmissão de uma maior quantidade de dados, as futuras missões espaciais podem receber instrumentos científicos com resolução ainda mais alta. Além disso, há a vantagem de comunicação mais rápida com maiores distâncias no espaço, o que permitiria transmissões ao vivo direto de Marte, por exemplo.

Fonte: Meteored/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/13:57:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...