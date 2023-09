Nasce segundo filho de Eduardo Bolsonaro; nome é uma homenagem

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi pai pela segunda vez; nesta sexta-feira nasceu Jair Henrique (foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados)

Nesta sexta-feira (22/9), nasceu o segundo filho de Eduardo Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal (PL) em São Paulo. Segundo ele, o nome da criança é Jair Henrique, homenagem ao antigo mandatário.

“Pela graça de Deus foi um parto normal tranquilo, sem anestesia. JH nasceu com três circulares de cordão, mas tão logo respirou, chorou e se acalmou no colinho da mamãe”, escreveu em seu perfil oficial no Instagram.

“Cheio de saúde, mama forte e bastante. Até aqui o Senhor nos ajudou. Felicidade sem fim.”. Ele já é pai de Georgia, de 2 anos, fruto do relacionamento com a psicóloga Heloisa Wolf. Os dois se casaram em 2019, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2023/17:24:13

