Navio de cruzeiro ‘Seabourn Venture’ anuncia chegada a Santarém nesta temporada 2024-2025

Cruzeiro Seabourn Venture — Foto: Agência Pará/Divulgação

Segundo o instituto de consultoria Oxford Economics, em 2024, 15 mil cruzeiristas circularam na capital Belém e Santarém, incluindo Alter do Chão, no oeste do estado.

A abertura da Temporada de Cruzeiros 2024-2025 no estado do Pará está marcada pelo navio “Seabourn Venture”. O cruzeiro vai passar por Santarém, no oeste paraense, um dos destinos mais cobiçados do estado. De acordo com a consultoria Oxford Economics, espera-se que 15 mil cruzeiristas visitem a capital, Belém, e Santarém, incluindo Alter do Chão, ao longo da temporada.

O “Seabourn Venture”, um navio de expedição ultra luxuoso, chegou a Belém na noite de domingo (20) e foi recepcionado na manhã de segunda-feira (21) com música tradicional e delícias regionais na Estação das Docas. Os passageiros, após uma roda de carimbó, seguirão para um city tour na capital antes de partir para Santarém e Parintins.

O secretário adjunto de Turismo, Lucas Vieira, destacou que o Pará está se preparando para receber esses visitantes. “Estamos investindo em infraestrutura, como o novo Terminal Hidroviário de Cruzeiros, para garantir um embarque e desembarque confortáveis e de qualidade. Queremos encantar os turistas com nossa biodiversidade, cultura e gastronomia”, afirmou Vieira.

O diretor-presidente da OS Pará 2000, Ruan Rocha, também enfatizou a importância do receptivo. “Nosso objetivo é deixar uma boa impressão na cidade e mostrar que estamos prontos para receber turistas do mundo todo, especialmente com a proximidade da COP 30”, disse Rocha.

Com a recuperação do turismo pós-pandemia, o Pará volta a ser um destino atraente para cruzeiros internacionais. A temporada 2023/2024 superou os números do período pré-pandemia, com 13 mil passageiros, e a expectativa para 2024 é ainda mais otimista.

