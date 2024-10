Inscrições ao Prosel 2025 da Uepa começam nesta terça, 22; campus Santarém oferta 5 cursos

Universidade do Estado do Pará (UEPA) em Santarém — Foto: Agência Pará/Divulgação

Inicia nesta terça-feira (22) o período de inscrição do Processo Seletivo (Prosel) 2025 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Para 19 municípios do estado, incluindo a capital Belém, a instituição está ofertando 3.752 vagas distribuídas em 95 cursos de graduação. Na região de integração do Baixo Amazonas, campus Santarém, são 5 os cursos ofertados com um total de 180 vagas.

Para o curso de Educação Física – licenciatura não modular integral, são 40 vagas; Enfermagem – bacharelado não modular integral – 40 vagas; Fisioterapia – bacharelado não modular integral – 30 vagas; Medicina – bacharelado não modular integral – 40 vagas; Música – licenciatura – 30 vagas.

Com edital específico, o curso de música recebe inscrições a partir de quarta (23), mesmo dia em que inicia o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição seguindo até o dia 28 de outubro.

O resultado preliminar da solicitação de isenção para pessoas com hipossuficiência econômica, servidores da Uepa e seus dependentes e pessoas com deficiência (PCD) está previsto para sair no dia 21 de novembro. Já o resultado definitivo deve sair até o dia 26.

Veja os editais

O prazo final para solicitação de inscrição no Prosel 2025 encerra no dia 14 de novembro, mas o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 29 de novembro. As inscrições serão realizadas exclusivamente online no site da Uepa.

Uma novidade no Prosel 2025 é que os candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas poderão optar por concorrer em duas categorias de vagas: uma aberta a todos, independentemente da renda, e outra destinada a estudantes com renda familiar per capita de até um salário-mínimo. “Os alunos com renda baixa terão prioridade também dentro dessa cota”, destacou o pró-reitor de graduação da Uepa, Ednalvo Apóstolo Campos.

Para o Prosel 2025, foram aprovadas cotas para quilombolas e indígenas e também a reserva de vaga adicional para PCD.

O sistema de ingresso em 2025 será pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por isso é necessário que os candidatos aos cursos de graduação da Uepa estejam inscritos e façam o Enem deste ano, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro.

