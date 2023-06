Netflix responde à polêmica com segunda temporada de ‘Squid Game’

Foto: © Netflix

A empresa promete mais novidades para breve.

A Netflix veio a público responder à polêmica resultante do anúncio dos novos elementos do elenco de ‘Squid Game’. A empresa confirmou recentemente que a segunda temporada contaria com novos elementos sob forma de Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong-Geun – quatro atores masculinos.

Os fãs não parecem ter ficado satisfeitos com o fato de serem confirmados apenas atores masculinos, com a Netflix vindo a público para assegurar que pretende anunciar mais nomes em breve. Incluindo personagens femininas.

“Este foi o primeiro anúncio de elenco da segunda temporada de ‘Squid Game’. Estamos entusiasmados por compartilhar em breve mais notícias sobre o elenco, que vão incluir personagens femininas”, pode se ler no comentário da Netflix compartilhado com o Business Insider.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2023/08:41:01

