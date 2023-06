Assembleia Paraense realiza eleições para escolha do novo presidente neste sábado

Sede campestre da AP (Foto:Divulgação / Assembleia Paraense).

Associados participam das eleições para Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, para o triênio 2023/2026. Duas chapas estão na disputa.

A Assembleia Paraense realiza neste sábado (24), das 9h às 21 horas, as eleições para seus órgãos permanentes: Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, para o triênio 2023/2026. Duas chapas estão na disputa para dirigir o clube pelos próprios três anos: Renova AP, que faz oposição à atual gestão, e Aperfeiçoar, da situação.

Veja quem são os candidatos

Chapa Renova AP

Mário Martins (presidente)

Paulo Coelho Nasser (Vice-presidente)

Chapa Aperfeiçoar



Mário Martins (presidente)

Paulo Coelho Nasser (Vice-presidente)

Chapa Aperfeiçoar

Oscar Pessoa (presidente)

Márcio Braga (vice-presidente)

As eleições ocorrem no Salão de Festas da Assembleia Paraense, localizado na Sede Campestre, na avenida Almirante Barroso. Podem votar associados Benemérito, Proprietário Simples, Remido e Empresarial, no gozo de seus direitos sociais e em dia com suas mensalidades.

De acordo com informações divulgadas pelo Clube, serão utilizadas 27 urnas eletrônicas e cinco urnas tradicionais. Todo o material foi fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA). Após o encerramento da votação, haverá a apuração e logo em seguida o presidente da Assembleia Geral proclamará o resultado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2023/09:36:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...