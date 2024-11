Neymar joga 28 minutos e é substituído com dores na perna direita em jogo pelo Al Hilal

Foto: Reprodução | Atacante sentiu dores na posterior da perna direita em seu segundo jogo desde o retorno da lesão no joelho.

O atacante Neymar voltou a preocupar torcedores nesta segunda-feira (4). O jogador deixou a partida entre o Al Hilal e o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, em Riade, sentindo muitas dores na região posterior da perna direita.

O atacante atuou apenas 28 minutos: entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e foi substituído aos 41.

A boa notícia, aparentemente, é que o atacante deixou o campo andando, apesar das dores e da irritação à beira do gramado. Ele levou as mãos à região num lance em que arrancou para chegar na bola. Antes, já havia levado uma pancada na região. O Al Hilal venceu por 3 a 0.

Este foi o segundo jogo de Neymar desde que voltou da grave lesão que sofreu no joelho esquerdo, rompimento do ligamento colateral anterior. O jogador passou um ano fora dos gramados.

Neymar ficou fora da última convocação da seleção brasileira no ano. O técnico Dorival Júnior optou por ter o jogador com mais minutos e melhores condições físicas na equipe.

