Polícias Civil e Militar prendem sete investigados por tráfico de drogas em Altamira

(Foto: Divulgação ) – A Polícia Civil, por meio da Seccional de Altamira, no sudoeste do Pará, em ação integrada com a Polícia Militar, realizou a Operação “Rubrum Imperium”, resultando na prisão de sete pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no domingo (03).

A ação ocorreu após equipes da Seccional de Altamira e da Agência Intermediária de Inteligência (AII), vinculada ao Comando de Policiamento Regional VIII (PR VIII), receberem informações sobre membros de uma organização criminosa estariam se deslocando de Manaus, capital do Amazonas, e Santarém (município do oeste paraense) para Altamira, visando assumir o controle total da venda de drogas, inicialmente no bairro São Domingos.

A partir de monitoramento e levantamento de suspeitos que interagiam ou mantinham vínculo com a associação criminosa, as equipes policiais identificaram um homem como líder de um grupo ligado a práticas criminosas, que veio de Manaus na companhia da esposa para atuar com o tráfico, e ambos residiam em uma kitnet.

Os policiais monitoraram o local e testemunharam diversas movimentações, com um frequente fluxo de pessoas que chegavam em motocicletas, portando mercadorias. Foi solicitado apoio da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cime) e do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM).

Houve buscas em diversos locais pertencentes a suspeitos de vínculo com a organização criminosa. Na kitnet foram encontradas quatro porções de material similar à maconha (cerca de 84 gramas), três porções de crack (66 g), a quantia de R$ 800,00 e um celular.

Armas e munição – Em outra residência foram apreendidos uma trouxa de crack (27 g), uma pistola calibre .765 com sete munições não deflagradas, um revólver calibre 38 com três munições também intactas e cinco celulares. Uma pessoa foi presa.

Na terceira residência, os policiais encontraram dois homens com uma grande porção de crack, um par de algemas, oito papelotes de cocaína, uma balança digital e um celular. No quarto local, duas pessoas foram presas com um revólver calibre 38 e três munições intactas, a quantia de R$ 724,00 e cédulas de moedas estrangeiras, incluindo dólares americanos, bolívares venezuelanos, bolivianos e dólares do Suriname e da Guiana. Também foram apreendidos uma balança de precisão e dois celulares.

Os sete investigados presos na Operação foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial de plantão, para realização de perícia.

Fonte: Polícia Civil do Pará

