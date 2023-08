No Dia do Soldado, comandante diz que ‘desvios de conduta são repudiados e corrigidos’

Lula cumprimenta novo general do Exército O general Tomás Miné Ribeiro Paiva foi nomeado por Lula como comandante do Exército – (Foto:Reprodução/Twitter/@lulaoficial ) –

General Tomás Paiva destaca que papel do Exército é guiado pelo ‘cumprimento da missão constitucional’

O general Tomás Miné Ribeiro Paiva foi nomeado por Lula como comandante do Exército

O comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva, afirmou que a Força Armada não compactua com “desvios de conduta” e que atos dessa natureza serão “repudiados e corrigidos”. Paiva fez a declaração durante a Ordem do Dia do Exército desta sexta-feira, 25, que marca o Dia do Soldado. “Meus comandados: ‘Guiados pelo espírito de servir à pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Sejamos como ele [Duque de Caxias], forjados nas adversidades, intransigente na defesa da legalidade, pacificadores e ferrenhos defensores de nossa pátria e da nossa democracia”, disse o comandante em sua fala de abertura no QG em Brasília.

A fala de Tomás Paiva vem em um momento no qual uma série de militares da ativa e da reserva são investigados por supostos envolvimento em ilegalidades. Há investigações em três frentes: fraudes em cartões de vacinação, venda irregular de presentes de alto valor financeiro dados a Jair Bolsonaro enquanto presidente da República e conspiração para fraudar as eleições de 2022 como uma tentativa de dar um golpe de Estado. Entre os eventuais envolvidos estão Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e o sargento do Exército Luis Marcos dos Reis, que depôs à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro nesta quinta (24).

Fonte: Jovem Pan/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2023/09:31:47

