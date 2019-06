No Pará Aluno esfaqueia professor em escola de Ensino Fundamental

Sala de aula onde teria ocorrido o esfaqueamento do professor da escola pública – (Foto:Divulgação – redes sociais) –

Aluno esfaqueia professor na escola de Ensino Fundamental Doutor Benedito Maia em Ananindeua

O colégio fica dentro do conjunto residencial Abelardo Conduru

Um estudante esfaqueou seu professor, na noite desta quinta-feira (13), na escola pública de Ensino Fundamental “Doutor Benedito Maia”, no conjunto Abelardo Conduru, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O docente, Nuno André da Silva Nunes, de 37 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano. Já o estudante, foi encaminhado junto com seus pais e o diretor da Escola, à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), em Belém.

A Polícia Civil do Pará confirmou que policiais militares detiveram o aluno ainda no colégio e o levaram à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA), em Belém, onde será lavrado o procedimento de auto de apreensão por lesão corporal, bem como serão apurados os motivos que o levaram a agredir seu professor.

O rastro de sangue nas instalações do colégio dá mostra da violência do episódio, ainda não há informações sobre o estado de saúde do professor O rastro de sangue nas instalações do colégio dá mostra da violência do episódio, ainda não há informações sobre o estado de saúde do professor

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que o aluno menor, de 17 anos, que esfaqueou o professor foi detido no local e encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA).

Professor de 37 anos foi levado ao Hospital Metropolitano após ser esfaqueado Professor de 37 anos foi levado ao Hospital Metropolitano após ser esfaqueado (Reprodução Redes Sociais)

O professor Nuno foi atendido no local pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Metropolitano. No momento, ele está sendo avaliado pelos médicos e ainda não se tem notícia de seu estado de saúde. Segundo relatos do colegas de turma do adolescente, na noite do dia anterior, o mesmo se sentiu ofendido após receber uma reclamação do seu docente.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...