Jovem é espancado por populares após atirar contra o pai de 66 anos com espingarda

Briga entre pai e filho teria começado por causa de um rádio a pilha – (Foto:Reprodução)

Em um caso de violência doméstica, um jovem foi preso após ter atirado contra o próprio pai usando uma espingarda, em um caso na zona rural de Breves, no Arquipélago do Marajó. Segundo informações colhidas junto ao Comando de Policiamento Regional 12 (CPR XII), sob comando do Coronel Helderley, o caso foi na comunidade de Bom Jardim, às margens do Rio Matuni. A discussão que quase terminou em um patrícidio teria começado por causa de um rádio a pilhas.

Segundo a Polícia, por volta das 16h30, o Grupamento Tático Operacional (GTO) recebeu informações de que no Rio Matuni, um jovem havia efetuado um disparo de arma de fogo contra seu próprio pai. A comunidade ribeirinha fica a 60 quilômetros do centro de Breves, e junto com uma equipe da Polícia Civil, os PMs seguiram para lá. Gean Batista Palheta, de 24 anos, feriu o pai, Benedito Torres Palheta, de 66 anos, perto do pescoço. Ao tomarem conhecimento, populares ficaram revoltados com o jovem, que foi espancado.

Quando chegavam ao local em embarcações, os policiais encontraram o idoso que foi baleado já dentro da lancha de um morador, que prestou socorro à vítima. Na mesma embarcação, vinha Gean, amarrado ao lado do pai e com vários ferimentos pelo corpo, resultantes de uma tentativa de linchamento que sofreu por parte de pessoas indignadas pela violência contra seu próprio pai.

A PM e a PC deram deram voz de prisão ao acusado e conduziram, junto de seu pai, para a cidade de Breves. Já em terra firme, o idoso foi conduzido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), enquanto Gean foi levado para a Superintendência de Polícia Civil, onde foi autuado por tentativa de homicídio.

Por:Redação Integrada

