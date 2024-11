No Pará, Brasil vence Uruguai e se classifica à Copa América de Basquete

Foto: Reprodução | Essa é a segunda vez que a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) recebe um evento da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

O Mangueirinho voltou a ser palco de um evento internacional com a presença da Seleção Brasileira, desta vez a de Basquete Masculino. Na noite desta quinta-feira (21), o time brasileiro entrou em quadra e venceu o Uruguai por 71 x 65 pelas eliminatórias da Americup 2025.

“É especial poder receber a seleção brasileira masculina, poder prestigiar o Brasil nessa caminhada rumo à Copa América e poder aproveitar dessa estrutura extraordinária do Mangueirinho, que certamente se consolida como uma das praças mais qualificadas para receber eventos dessa grandeza. Estamos estimulando através do esporte que a comunidade possa viver momentos de entretenimento da nossa capital, no nosso estado”, destacou o governador Helder Barbalho.

O autônomo Claudio Reis falou da alegria de estar no Mangueirinho com o filho. “É a primeira vez aqui, e eu vim junto com o meu filho Jhetron que tem 12 anos. Escolhi vir hoje porque é a nossa seleção, né? Então, merece. Todo brasileiro tem que estar aqui. O Mangueirinho é muito agradável, excelente. Ar condicionado, o som, tudo muito bom. Nós merecemos, né? O paraense merece esse tipo de evento aqui. É show de bola, nota dez”, elogiou o torcedor.

Lucas Romano, de 24 anos, praticante de basquete desde os 18 anos, hoje atleta da equipe do Projeto Basquete do Amanhã (PBA), de Belém, falou da alegria em ter a oportunidade de assistir seus ídolos do basquete nacional de perto. “É hoje, é Brasil na veia, na mente, e domingo, mesmo esquema: vamos estar aqui e torcer. É um esporte que eu amo, que mudou a minha vida, não tem preço ver esses caras que eu só vejo pela internet. A atmosfera é incrível no Mangueirinho”, disse o jovem atleta.

jogador de basquete paraense, Lucas Romano demonstrando sua torcida pelo jogador ReynanFoto: Ascom SeelCom o resultado em Belém, basta o Brasil ter uma vitória no jogo contra o Panamá no próximo domingo (24), para que a seleção obtenha a vaga na competição que terá as 12 melhores seleções das Américas e vai acontecer na Nicarágua, nos dias 23 e 31 de agosto de 2025.

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, cita a importância do evento no estado. “Receber mais uma vez uma seleção brasileira em solo paraense, demonstra a efetividade do trabalho do Governo do Estado em inserir o Pará na rota dos eventos esportivos internacionais e aqui nós temos o que há de melhor em equipamento esportivo”, disse.

ACESSIBILIDADE

Os cadeirantes que participaram do evento contaram com visão privilegiada de dentro da quadra e o atleta da paradança Elielson Souza, frisou o sentimento de estar presente pela segunda vez, em jogo de basquete da Seleção Brasileira no Mangueirinho. “Para mim que sou paratleta, hoje estar aqui num espaço totalmente acessível, assistindo a Seleção Brasileira, que eu tenho vários ídolos, como o Helinho, o Caboclo… Só resta agradecer ao Governo do Estado, a Secretaria de Esporte e Lazer, que está nos presenteando hoje de um trabalho tão maravilhoso que a Seleção Brasileira está fazendo em Belém do Pará, sendo o palco de mais um jogo da Seleção, sinceramente, é algo pra gente de grande alegria”, afirma Elielson.

A Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) recebeu, pela segunda vez, um evento da Federação Internacional de Basquete (FIBA). Em fevereiro deste ano, a praça esportiva foi palco dos jogos da Seleção Brasileira de basquete feminino, pelas Eliminatórias da Olimpíadas de Paris.

Desde a reconstrução interna, o Mangueirinho agora conta um novo piso, com classificação tipo A da Federação Internacional de Basquetebol com cinco mil amortecedores, madeira importada, permitindo melhor jogabilidade para os atletas. A Arena tem capacidade para mais de 11 mil torcedores, totalmente climatizada e conta com placar eletrônico multimídia.

No próximo domingo, 24, às 20h, a Seleção Brasileira retorna ao Mangueirinho para jogar contra o Panamá. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site ingressos.sa.

