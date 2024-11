Pará vai receber mais 600 moradias rurais do Minha Casa, Minha Vida

Foto: Reprodução | Programa Minha Casa, Minha Vida no Pará: 602 novas moradias rurais para Abaetetuba, Acará, Colares, Cumaru do Norte e outras cidades.

Os municípios paraenses de Abaetetuba, Acará, Colares, Cumaru do Norte, Garrafão do Norte, Moju, Ourém, Paragominas, Santa Izabel do Pará e São João do Araguaia serão contemplados com a construção de 602 novas moradias da modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida.

A informação foi publicada em uma portaria assinada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21).

A população de Cumaru do Norte receberá 118 novas unidades habitacionais, enquanto a de Moju, 100. Já para as cidades de Abaetetuba, Acará, Colares, Ourém, Paragominas, Santa Izabel do Pará e São João do Araguaia, serão construídas 50 novas moradias em cada uma. Fecha a lista o município de Garrafão do Norte, que contará com 34 novas casas.

Para o ministro das Cidades, Jader Filho, a autorização de novas moradias significa um importante passo para cumprir a meta estabelecida pelo presidente Lula, de contratar dois milhões de unidades habitacionais pelo Minha Casa, Minha Vida até o fim de 2026.

“Em menos de dois anos, já conseguimos superar a metade da meta inicial e temos a expectativa de ultrapassarmos esse número de dois milhões de unidades contratadas. Acreditamos que podemos chegar a 2,3 milhões até 2026”, declarou Jader Filho.

Na Portaria MCid Nº 1.301, o Ministério das Cidades autorizou a contratação de propostas para a construção de 3.632 unidades habitacionais da modalidade rural do Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, 75 municípios de 14 estados brasileiros serão contemplados.

MAIS MORADIAS NO PARÁ

Somente neste mês de novembro, outras duas portarias assinadas pelo ministro Jader Filho autorizaram a contratação de quase 800 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida em áreas urbanas e rurais em outros 14 municípios paraenses, sendo eles:

MCMV Rural

Acará: 50 unidades

Baião: 50 unidades

Capitão Poço: 50 unidades

Magalhães Barata: 50 unidades

Maracanã: 50 unidades

Oeiras do Pará: 50 unidades

Ourém: 77 unidades

Paragominas: 50 unidades

São Domingos do Capim: 50 unidades

São Félix do Xingu: 12 unidades

São João da Ponta: 50 unidades

Tracuateua: 48 unidades

MCMV Urbano (FAR)

Goianésia do Pará: 96 unidades

Ipixuna do Pará: 100 unidades

Estas 783 unidades anunciadas nos dias 5 e 11 de novembro, somadas às 602 divulgadas nesta quinta-feira, totalizam 1.385 novas unidades habitacionais, as quais devem beneficiar a vida de mais de 5,5 mil paraenses com a conquista da casa própria.

Fonte: Portal Debate Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/13:22:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...