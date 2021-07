No surf, Ítalo Ferreira conquista a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

Foto: Jonne Roriz/COB (Ítalo Ferreira conquista a primeira medalha de ouro do Brasil nas águas do Japão)

Brasileiro teve sua prancha quebrada na primeira tentativa de manobra, mas se recupera e vence japonês na grande final

A expectativa era grande e finalmente o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas veio. Nas águas do Japão, Ítalo Ferreira superou o dono da casa, o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina nas semifinais do Surf.

Mas apesar de todo favoritismo que Ítalo carregava antes do evento, a medalha veio com emoção. Na primeira tentativa de manobra, a prancha do brasileiro quebrou e precisou ser trocada pela equipe que acompanhava o surfista. Com a sequência da prova, o potiguar dominou o placar, estando à frente durante todos os 35 minutos, encerrando com 15.14 contra 6.60 do japonês.

Assim como o skate, que trouxe duas medalhas de prata para o Brasil, o surf é uma modalidade estreante nos jogos olímpipcos.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...