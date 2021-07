Cuiabá cria pouco e perde para o Corinthians na Arena Pantanal

O Cuiabá foi derrotado, há pouco, por 2 a 1, pelo Corinthians, em jogo disputado na Arena Pantanal. A partida foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Com o resultado, o Cuiabá estaciona na 15ª posição, com 12 pontos, e segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A derrota também interrompeu uma sequência do Dourado, que não perdia há quatro jogos. Já o Corinthians vai ao 10º lugar, com 17 pontos.

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado (31), contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre. No domingo (1), o Corinthians encara o Flamengo, em São Paulo (SP).

O jogo – As duas equipes apresentaram muitas dificuldades na construção das jogadas nos primeiros minutos da partida. O Cuiabá chegou com grande perigo só aos 24 minutos, quando Uendel recebeu lançamento e invadiu a área. O lateral ficou sem opção de passe, bateu cruzado e a bola passou perto da trave de Cássio.

Pouco menos de três minutos depois, o Corinthians acabou abrindo o placar. Gabriel recebeu lançamento e cruzou rasteiro na área. Jô passou para Adson, que ajeitou para Roni, de fora da área, bater forte no canto, sem chances para o goleiro João Carlos.

Aos 37, o Alvinegro aproveitou um vacilo de Uendel para ampliar. O lateral perdeu a bola para Fagner, que tocou para Jô dentro da área. O atacante tocou para Roni, que fez o corta-luz para a chegada de Adson. O meia dominou e finalizou no canto superior, marcando o segundo gol do Corinthians.

Antes do intervalo, o Cuiabá teve a sua melhor chance na partida, com Felipe Marques. O meia recebeu cruzamento e invadiu a área, completamente sozinho. Ele bateu de primeira, mas acabou mandando por cima do gol.

No segundo tempo, o Corinthians seguiu jogando mais recuado e o Cuiabá com dificuldades para criar jogadas de perigo. Em uma das poucas oportunidades, o Dourado chegou com Uilian Correia, aos 16. O volante fez bom corte na entrada da área e bateu com força, mas Cássio defendeu sem dificuldades.

Jorginho, então, decidiu mudar o time, tirando Elton e Pepê para as entradas de Rafael Papagaio e Jenison. As alterações surtiram efeito e, aos 25, Papagaio ganhou disputa com Fábio Santos, escorou de cabeça e diminuiu para o Cuiabá.

Mesmo com o gol, o Cuiabá não conseguiu imprimir uma maior pressão no Alvinegro. O Corinthians, por sua vez, ainda teve uma boa oportunidade, aos 33, com Mateus Vital. O meia recebeu com liberdade, ajeitou para a perna direita e chutou cruzado. O zagueiro Marllon colocou a cabeça na bola e desviou.

No último minuto do jogo, o zagueiro e capitão do Cuiabá, Anderson Conceição, levou cartão vermelho por cotovelada em Gabriel. A partida terminou com muitas reclamações por parte da equipe mato-grossense.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza

