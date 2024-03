Nos EUA, avião cai ao lado de rodovia e deixa 5 mortos

Aeronave caiu ao lado de uma rodovia (Foto: Polícia Metropolitana de Nashville)

Acidente ocorreu em Nashville, no estado do Tennessee. Piloto entrou em contato com o aeroporto da cidade para solicitar pouso de emergência.

Na noite desta segunda-feira (4), cinco pessoas morreram após um avião de pequeno porte cair em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee. Segundo autoridades locais, a queda da aeronave ocorreu ao lado de uma rodovia movimentada, que precisou ser fechada para viabilizar os primeiros socorros.

De acordo com a polícia, o piloto do avião chegou a reportar um problema mecânico ao aeroporto de Nashville, solicitando um pouso de emergência. Porém, o avião não conseguiu chegar ao aeródromo, e caiu a aproximadamente cinco quilômetros do local.Imagens feitas pelas câmeras do governo do Tennesse e gravadas pelo site SafetyVid.org, responsável por prestar socorro a vítimas de acidentes, mostram que o avião explodiu após cair ao lado da rodovia.

Todas as vítimas que morreram no acidente estavam na aeronave. Nenhum veículo que passava pela rodovia foi atingido. As causas do acidente estão sendo investigadas.

