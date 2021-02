Homem é detido sob suspeita de tráfico de entorpecente no Creporizão

Material e suspeito. Foto: reprodução.- Homem é detido sob suspeita de tráfico de entorpecente no Distrito de Creporizão (PA)

Na tarde do último domingo (14), por volta das 15h, a Polícia Militar fez a detenção de um homem, identificado como Carlos Magno Nunes de Oliveira, de 30 anos, suspeito de tráfico de drogas no Bairro Monte Alegre, no Distrito de Creporizão (PA).

A polícia afirma que estava fazendo rondas naquela localidade quando se deparou com Carlos, juntamente com outras pessoas, aparentando atitude suspeita. O grupo de pessoas evadiu-se do local enquanto Carlos permaneceu em frente a sua residência. Diante disso, os policiais fizeram a abordagem e, com ele, encontraram 4 papelotes de substância aparentando ser craque.

Após ser perguntado se tinha mais alguma quantia do material, Carlos respondeu que, com ele, só havia a quantidade já encontrada. Porém, foram feitas buscas nas mediações e, desse modo, encontrado mais 4 papelotes da mesma substância.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 107º Posto Policial Destacado (107º PPD) e, posteriormente, encaminhado à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para apresentação.

Fonte: Plantão 24horas News. Inacio dos Santos

16/02/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...