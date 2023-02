Novo aplicativo da Sefa disponibiliza consultas e oferece lembretes de pagamentos

Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lança aplicativo para celular — Foto: Divulgação

Novo canal de atendimento a usuários disponibiliza serviços da Sefa e informações.

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lançou um aplicativo como novo canal de atendimento. O App Sefa-Pa oferece informações e serviços para celulares com sistema Android e pode ser baixado gratuitamente pela Play Store.

Já estão disponíveis serviços relacionados ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), como consulta de valores, datas de pagamento, parcelamento e emissão do Documento de Arrecadação (DAE).

O usuário pode optar, ainda, por receber, no celular, um lembrete das datas de pagamento do imposto.

Os serviços disponibilizados pela Sefa no aplicativo também estão no Portal da secretaria.

Baixe o App aqui.

Em caso de dúvidas, a Secretaria disponibiliza o 0800.725.5533, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h. A ligação é gratuita.

Em breve, o aplicativo também estará disponível para I Phone.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 23/02/2023/16:27:44

