Feriadão registra 14 acidentes e quatro mortes nas estradas federais do Pará, aponta PRF

PRF divulga balanço da Operação Tiradentes — Foto: Divulgação

Onze pessoas foram presas. No total, 16 pessoas autuadas por combinar álcool e direção.

O feriado prolongado de Tiradentes deixou mortos nas rodovias no Pará. De acordo com balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta segunda-feira (24), foram registrados 14 acidentes, sendo cinco deles considerados graves, resultando em quatro pessoas mortas e oito pessoas feridas.

Segundo a PRF, a falta de atenção dos condutores foi uma das principais causas dos acidentes registrados durante a operação no estado. A Operação Tiradentes 2023 contou com a atuação de cerca de 200 policiais rodoviários federais em escala de revezamento, durante os quatro dias do feriado prolongado.

Nesse período, foram fiscalizados 1.900 veículos e 2.322 pessoas, com a realização de 1.261 testes de alcoolemia (etilômetro), com um total de 16 pessoas autuadas por combinar álcool e direção.

As outras infrações mais observadas no trânsito foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança, dos dispositivos para o transporte de crianças e ultrapassagens indevidas – com totais de 54, 34, 20 e 219 autuações, respectivamente. Essas condutas colocam em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas todos os usuários das rodovias.

As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 11 pessoas foram presas. Dessas prisões, dois foi por embriaguez ao volante e um por tráfico de drogas.

O reforço contou ainda com o aumento das ações e comandos educativos. Ao todo 379 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado, a fim de conscientizar os usuários da rodovia acerca do seu papel para a construção de um trânsito seguro.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/08:02:48

