Novo complexo wellness de luxo na Praia Brava promete revolucionar o mercado imobiliário com Spa de 2 mil m²

Dados da pesquisa de 2024 do Global Wealth Report, que traz informações sobre distribuição de riqueza, poder econômico e tendências de investimentos, trouxe o setor residencial no topo do ranking pela primeira vez em quatro anos no interesse dos consumidores e 21% dos latino americanos planejam investir em 2024. Na hora da aquisição de um imóvel o bem estar está entre os 5 principais influenciadores. Na região mais valorizada do Brasil, construtoras apostam em diferenciais como complexo wellness de mais de 2 mil m2 que incluem circuitos revigorantes, experiências aquáticas e até clínicas de longevidade.

Outubro, 2024 – “Wellness” (bem estar na tradução livre) está se tornando um grande negócio, especialmente após a pandemia da COVID com o comportamento dos consumidores cada vez mais voltados para a qualidade de vida. O relatório Global Wealth Report de 2024, pesquisa feita anualmente pela respeitada consultoria Knight Frank, que analisa a distribuição de riquezas, poder econômico e as tendências de investimentos em setores de alto padrão, apontou que a indústria Wellness vale hoje cerca de US$ 5,65 trilhões e vai se tornar cada vez mais forte nos próximos anos. Junto com fatores como clima, moeda, políticas de mercado e inteligência artificial, o bem estar é um dos maiores influenciadores no momento de adquirir uma residência de luxo. Aliás, pela primeira vez em 4 anos, o relatório apontou que as aquisições residenciais estão no topo da lista de investimentos e, na América Latina, o interesse na compra de imóvel neste ano é preferência de 21% dos entrevistados.

Enquanto isso, o mercado imobiliário de luxo Brasil vem se destacando em Santa Catarina, que tem no litoral norte as 3 cidades com o metro quadrado mais valorizado, conforme índice FipeZap. E as construtoras locais vêm contribuindo para manter o mercado aquecido com diferenciais cada vez mais inovadores para atrair consumidores exigentes.

Com uma fachada futurista com linhas orgânicas e área de lazer com móveis de grife italiana, a Dall Empreendimentos trará um dos casos que deve surpreender o país e o exterior. Para este ano a empresa deve lançar o Atmosphere Home Spa 100% focado no conceito de qualidade de vida. Localizado na cobiçada Praia Brava de Itajaí, no litoral, trará ao empreendimento o que deve se tornar um dos maiores complexos wellness do Brasil em uma área dedicada de mais de 2 mil m2.

Alta tecnologia e inovações internacionais serão privilégios dos futuros moradores no centro de bem estar do edifício que será dividido em áreas e circuitos de águas, massagens e relaxamento.

“O complexo wellness do Atmosphere terá espaços dedicados e divididos conforme o tipo de terapia, descanso ou relaxamento. A área da Suíte Termal, por exemplo, terá uma variedade de experiências revigorantes em um espaço multifuncional que combina vapor, água e sauna com pedra de sal do Himalaia. Inclui também um corredor com diferentes tipos de chuveiros, chamados de “rainforest”, e banho com diversos jatos de água para massagear as costas”, explica a diretora da Dall Empreendimentos e arquiteta, Camila Dall’Oglio.

Segundo a arquiteta, o empreendimento também contará com o Aqua Pavilion que proporcionará uma experiência aquática, em um circuito com piscinas aquecidas, jacuzzi e ofurô. A Gran Spa Suite será um lounge termal e ideal para reunir de 6 a 12 pessoas em um day massage, por exemplo.

O complexo também incluirá um Spa Kids às crianças; o Mind Body Center, que oferecerá circuito de atividades físicas e fitness, além de uma piscina e academia com equipamentos de última geração. Além disso, também terá o Longevity Space que funcionará como uma clínica de longevidade, onde médicos poderão oferecer tratamentos de beleza personalizados.

