Dia das Crianças: presentes fogem do óbvio e conversam com a emoção

O Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro, é uma das datas mais aguardadas do calendário brasileiro. Tradicionalmente marcado pela troca de presentes, atualmente uma mudança importante no comportamento dos consumidores está bem explicita: a busca por itens criativos e afetivos, que vão além dos brinquedos comuns. Esse movimento tem feito com o mercado se adeque a essa realidade, trazendo itens cuidadosamente pensados para surpreender e emocional.

Segundo pesquisa realizada pelo E-commerce Brasil, o setor de presentes personalizados registrou um aumento nas vendas em 2023, em comparação ao ano anterior. Esse crescimento reflete a forte preferência dos consumidores por produtos que permitem expressar afeto e individualidade de maneira única e personalizada. “Hoje os consumidores querem mais do que um presente material. Eles buscam algo que reflita carinho e atenção, algo que realmente ressoe com o gosto e a personalidade da criança”, explica Fábio Farias, CEO da rede de franquias de presentes e decorações criativas Love Gifts.

O perfil de preferência das crianças também evoluiu ao longo do tempo. “A demanda por itens decorativos aesthetics, produtos geek e pelúcias está entre as mais procuradas. Luminárias com formas divertidas, por exemplo, têm ganhado cada vez mais espaço nas escolhas”, ressalta Farias.

Como escolher o presente perfeito? Fuja do óbvio!

Segundo o CEO da Love Gifts, cada presente é pensado para criar uma conexão emocional. “Presentear uma criança envolve mais do que apenas seguir as tendências. É importante considerar a personalidade e os interesses dela, criando uma experiência memorável”. Fábio destaca três dicas para escolher o presente ideal:

Cuidado: Escolher presentes que reflitam os gostos e preferências da criança é uma forma de demonstrar cuidado e atenção aos detalhes. Isso mostra que você valoriza o que a criança realmente gosta, criando um vínculo mais próximo e especial.

Criatividade: Optar por produtos que estimulem a imaginação não só diverte, mas também contribui para o desenvolvimento das habilidades criativas. Presentes como jogos podem incentivar a criança a explorar novas formas de brincar e aprender.

Afetividade: Presentes que reforçam o laço afetivo, como almofadas, porta-retratos e quadros personalizados, têm ganhado destaque. Além de serem itens decorativos, esses presentes podem carregar memórias valiosas e duradouras, tornando-se lembranças afetivas que acompanham a criança por toda a vida.

O Dia das Crianças tem se reinventado. Com a crescente demanda por presentes que não apenas divertem, mas também criam vínculos afetivos e estimulam a criatividade. O aumento nas vendas de itens personalizados mostra que os consumidores estão mais conscientes sobre a importância de presentear com significado, buscando opções que conectem emoção e originalidade.

Sobre a Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Com a missão de espalhar amor e alegria através de presentes e decorações criativas, a Love Gifts tem se dedicado a oferecer uma experiência única e memorável aos seus clientes.

