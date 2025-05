Novo edital do Mais Médicos prevê 213 vagas em 92 localidades do Pará

(Foto>Reprodução) – Em todo o país, são 3,1 mil vagas nas 27 unidades federativas. Inscrições vão até 8 de maio. Distribuição leva em conta regiões com menor proporção de profissionais por habitante

Vagas contemplam, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios de pequeno porte, médio porte e grande porte O Governo Federal lançou um novo edital do Mais Médicos para ampliar o acesso à atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS). São 3.174 vagas disponíveis para inscrição a partir desta segunda-feira, 5 de maio, nas 27 unidades federativas. Desse total, 3.066 vagas serão distribuídas em 1.620 municípios e 108 são destinadas a 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs)

No Pará, estão previstas 199 vagas em 89 municípios do estado (lista completa ao fim do texto), além de outras 14 para três Distritos Especiais Indígenas. Desse total, 167 vagas em 80 municípios estão em áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade. A cidade com maior número de oportunidades previstas é Belém, com 17. A intenção é fortalecer a assistência nas regiões remotas e de maior vulnerabilidade social. Os médicos interessados podem se inscrever até o dia 8 de maio.

DISTRIBUIÇÃO — A oferta das vagas considera o cenário atual de distribuição de profissionais no país, segundo a Demografia Médica 2025. Lançado na última quarta-feira (30/4), o estudo aponta a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões. A prioridade do Mais Médicos é atender as de maior vulnerabilidade social e com menor número de profissionais.

As vagas contemplam, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios de pequeno porte (75,1%), médio porte (11,1%) e grande porte (13,8%). Na divisão por regiões, o edital prevê 1.105 vagas no Nordeste, 945 no Sudeste, 419 no Sul, 397 no Norte e 200 vagas na Região Sul.

