Maxim, aplicativo de transporte, realiza ação solidária em Santarém em apoio ao Abril Azul

Foto: Reprodução | No último domingo (27), o aplicativo de transporte Maxim, em parceria com a ONG Casa Azul – Centro de Referência do Autismo, promoveu uma ação solidária na Orla de Santarém em homenagem ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento reuniu crianças, famílias, apoiadores e voluntários em uma programação voltada à inclusão, empatia e respeito às pessoas autistas.

A programação teve início por volta das 17h, com uma caminhada simbólica, que partiu da Praça dos Pescadores e seguiu até o Museu João Fona, com os participantes usando camisetas da campanha. Ao chegaram à praça do museu, foi realizada uma atividade lúdica com um jogo de tabuleiro educativo, desenvolvido especialmente pelo departamento de treinamento da Maxim.

Pensado para respeitar e acolher as características das crianças com espectro autista, o jogo trouxe, de forma divertida, orientações sobre o que esperar e como se comportar durante viagens em veículos de transporte por aplicativo. Devido ao seu tamanho, as próprias crianças puderam se movimentar como peças pelo tabuleiro, tornando o processo mais envolvente e dinâmico. Além disso, o cubo utilizado no jogo chamou a atenção dos pequenos, e contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de contagem e matemática básica de maneira lúdica.

O jogo de tabuleiro apresentava situações que podem ocorrer durante uma viagem, ajudando as crianças a se familiarizarem de forma tranquila e positiva com essa parte importante da vida moderna. Além disso, a equipe da Maxim também participou de uma blitz educativa, distribuindo panfletos com diversas informações sobre o TEA aos motoristas que passavam pelo local.

A iniciativa integrou o programa de responsabilidade social da Maxim e reforçou o compromisso da empresa com causas sociais e com a comunidade santarena, criando um espaço de convivência, troca de experiências e sensibilização sobre o autismo.

Beatriz Franco, responsável pela Maxim no evento, destacou a importância da mobilização: “Nosso objetivo é ir além do transporte. Queremos estar presentes onde realmente importa, apoiando ações que transformam realidades, criam espaços de pertencimento e promovem a inclusão. O nosso jogo de tabuleiro educativo foi criado para ajudar os pais a falarem com seus filhos, de forma divertida, sobre viagens de carro, para que as crianças não se sintam ansiosas ao pegarem um transporte. Afinal, para muitas crianças que estão no espectro autista, essa é uma situação que pode ser estressante. Estar ao lado da Casa Azul nessa causa tão relevante é motivo de orgulho para todos nós”.

A ação solidária marcou o encerramento das atividades do Abril Azul em Santarém, com um clima de acolhimento, integração e valorização da diversidade.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Referência

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

Fonte: Maxim Viagens & Entregas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/15:22:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...