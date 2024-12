Fim de ano: mais de 200 policiais civis atuam em Belém e interior

(Foto: Reprodução) – Agentes da PC estarão nas cidades, praias e balneários por todo o Pará | ( Agência Pará)

A Polícia Civil do Pará reforçou o efetivo nas delegacias de Belém e municípios do interior para as ações de final de ano. Iniciado na sexta-feira (22), o trabalho integra a Operação “Festas Seguras”, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com outros órgãos do Sistema de Segurança.

Com o reforço de mais de 200 policiais civis, as equipes de segurança já estão atuando em diversas localidades. A operação também conta com o apoio de quase 2 mil viaturas, mais de 50 embarcações e aeronaves. A Cavalaria também estará presente em vias e estradas, contribuindo para a garantia da tranquilidade da população.

As ações da Operação “Festas Seguras” continuarão até o início de janeiro, nas áreas urbanas e no interior, principalmente nas áreas fluviais e turísticas.

O delegado Hennison Jacob, responsável pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), enfatizou a importância do reforço. “Mais de 200 agentes estão sendo deslocados para as principais áreas turísticas, garantindo que o cidadão tenha suporte rápido e eficiente durante o período das festas”, acrescentou.

Lei Seca – As ações de fiscalização da “Lei Seca” também foram intensificadas para este período. Em Benevides, município da Região Metropolitana de Belém, policiais civis e militares, com apoio de agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), atuam para coibir a condução de veículos por motoristas alcoolizados. Os condutores são submetidos ao teste do etilômetro (bafômetro).

Equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Polícia Administrativa (DPA) também estão nas ruas fiscalizando estabelecimentos comerciais, bares, casas noturnas e restaurantes. O objetivo é coibir infrações penais, como poluição sonora e perturbação do sossego, assegurando a paz e a ordem pública.

As ações ostensivas contam ainda com o suporte da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/12/2024/113:00:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...