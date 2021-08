Novo golpe: ladrões usam dispositivo para impedir trancamento de carro em Novo Progresso

Aparelho que bloqueia travamento de carros é nova arma dos bandidos em Novo Progresso e região. (Foto:Reprodução)

Dispositivo conhecido como ‘Chapolin’ é vendido no meio da rua nas grandes cidades.

Segundo os peritos, o equipamento consegue embaralhar os sinais eletromagnéticos enviados quando tentamos trancar o carro. Outros controles parecidos conseguem até mesmo copiar o código de segurança da chave.

Vítima não percebe que carro não foi trancado, dá as costas e furto é efetuado.

Este golpe é comum em grandes cidades está sendo aplicado em Novo Progresso e região.

Várias pessoas foram vítimas deste golpe, muitos passam despercebidas, ao retornar ao veiculo não percebem que foi mexido.

Os golpistas se aproveitam de estacionamento de empresas, supermercados e clubes.

O bandido aperta um dispositivo (chapolin) idêntico ao controle remoto de residência comum para anular o efeito do controle remoto do carro. O dono escuta o barulho do alarme, mas o controle do bandido impede o travamento das portas.

“Eles pegam um controle de portão comum e deixam ele acionado. Quando o condutor do veículo sai do carro e tem o hábito de acionar o alarme dando as costas para veículo, e sai caminhando para o seu objetivo, os bandidos, com o controle de portão acionado, conseguem impedir que a trava do veículo seja acionada. Há um bloqueio temporário do alarme do veículo”, explica especialista.

Veja como evitar que você seja mais uma vítima desse tipo de golpe.

“Ao travar o veículo no controle, que não seja manualmente, que confira na maçaneta se o veículo realmente está travado”, orienta o especialista.

Celulares

Já foram diversos casos em Novo Progresso, a relatos do golpe em moradores de Castelo de Sonhos e Moraes Almeida, as vitimas tiveram os celulares e outros pertences furtados.

“Foi saindo do carro. Eu ativei o controle e eles (os ladrões) tinham bloqueado a trava do carro. Você acha que o seu carro está travado. Eu fui embora e deixei o celular no carro. Eles abriram o carro e levaram tudo que tinha dentro”, lamentou.

A Policia orienta da importância de fazer a ocorrência policial, ajuda em chegar até a captura dos meliantes, casos os bens furtados forem apreendidos para ter a devolução.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

