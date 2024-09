Incêndio de grandes proporções atinge lojas no Centro de Santarém; mais de 30 pessoas passam mal

Incêndio atinge loja em Santarém — Foto: Ana Thalia – As vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Ponto Socorro.

Na noite desta sexta-feira (6), um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja e comprometeu a estrutura de mais dois prédios, no Centro de Santarém, região Oeste do Pará. De acordo com relatos de uma moradora, as chamas teriam começado de forma lenta e discreta por volta das 18h na loja que fica na Travessa 15 de Agosto, mas só ganharam força e se tornaram visíveis às 19h30.

A situação rapidamente mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foram acionados para controlar as chamas e prestar socorro às vítimas. Lojistas agiram prontamente ao identificar o incêndio, tentando salvar as mercadorias. Bombeiros e voluntários se uniram aos comerciantes, ajudando na retirada de produtos das lojas, que ficam no entorno, para evitar que fossem consumidas pelo fogo.

Mesmo lojistas cujas lojas não corriam risco imediato de serem atingidas pelas chamas abriram as portas para armazenar as mercadorias dos vizinhos, em um esforço coletivo para minimizar os prejuízos. Muitos produtos acabaram espalhados pelas calçadas, em meio ao desespero para evitar maiores perdas.

O incêndio causou transtornos na área, inclusive interrompendo o desfile cívico de alunos do ensino fundamental, que estava sendo realizado na Avenida Tapajós, em frente à cidade. Com a fumaça densa e tóxica que se espalhou pelo local, mais de 30 pessoas passaram mal com sintomas de problemas respiratórios. Elas foram rapidamente atendidas por equipes do SAMU e levadas ao Pronto Socorro Municipal para os cuidados necessários.

A grande quantidade de curiosos que se aglomeraram no local dificultou o trabalho das equipes de emergência. Para garantir a segurança, o Corpo de Bombeiros utilizou cordas para isolar a área e impedir que as pessoas se aproximassem da zona de risco.

Depois de aproximadamente 4 horas de muito trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades. As equipes de resgate permanecem no local.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/09/2024/05:30:38

