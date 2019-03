Novo golpe no WhatsApp promete camisa da seleção

Um novo tipo de golpe começou a circular nos últimos dias entre os usuários do Whatsapp. Uma mensagem promete uma camisa da seleção brasileira para quem compartilhar o que recebeu com ao menos 30 dos seus contatos. Após o compartilhamento, é indicado ao usuário clicar em um link, que o leva a várias páginas externas, que servem apenas para que aplicativos sejam instalados no aparelho. Esses aplicativos de origem duvidosa podem trazer problemas, que resultam na exibição propagandas no dispositivo em qualquer momento.

Segundo a Kaspersky Lab — empresa especializada em segurança digital —, a mensagem está sendo disseminada pelo WhatsApp, e também por notificações em navegadores como Google Chrome, Firefox, entre outros.

Para os usuários que possuem celulares com o sistema iOS, após vários direcionamentos, o golpe irá solicitar que sejam instalados uma série de aplicativos. Quanto mais aplicativos instalados, maior será o lucro de quem criou o golpe. O usuário, por sua vez, não é afetado financeiramente pelo sistema.

Já nos casos de sistemas Android, será solicitada a instalação de um aplicativo. Essa ferramenta tem origem maliciosa, o que irá infectar o celular. O usuário passará a receber alertas de propagandas de forma instantânea, sem nem mesmo ter clicado em algo, prejudicando o funcionamento do aparelho.

De olho em evitar golpes como esse, é importante estar atento a promoções disponíveis nas rede sociais, principalmente com links desconhecidos, mesmo que enviados por amigos. Outra dica é evitar a divulgação de dados sigilosos, como cartão de crédito e documentos.

