Novo Progresso- Banco Bradesco fecha três pontos chamados de correspondentes bancários e deixa a cidade sem serviços financeiros

Correspondente bancário Palácio das Noivas (Foto:Arquivo) – Quem procura por auto atendimento do banco Bradesco na cidade de Novo Progresso, cidade de 30 mil habitantes, vai somente aparecer na internet vê no mapa a sinalização de um banco com os locais de correspondentes bancários e auto atendimento. A realidade é bem diferente. Os três locais; Panelão, Bazar Oriente e Lig Oxi, quem procurar atendimento vai encontrar um cartaz “Estamos sem sistema”, os postos de atendimento – correspondente bancário, não estão operando. Sobrou Palácio das Noivas, a fila é intensa, o saque de dinheiro é limitado quando tem.

Os único local além da lotérica onde os cidadãos podem pagar contas e fazer saques. Quando tem dinheiro.

A situação complicou bastante para os correntistas e os aposentados e pensionistas do Bradesco no Município de Novo Progresso, já estava difícil agora fechou, a cidade passou a conviver com poucos serviços bancários. Há caixas eletrônicos, mas nem sempre funcionam ou tem dinheiro…

O motivo do fechamento repentino não foi divulgado.

Aguardando resposta do Bradesco sobre o caso.

