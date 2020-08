Briga termina com duas mortes, uma a tiros e outra a pauladas

(Foto:Reprodução) – Autor do homicídio foi assassinado logo em seguida pela própria população

Uma confusão generalizada resultou em dois homicídios na noite de quinta-feira, 30, no município de Barcarena, no nordeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, policiais do 14º Batalhão da PM foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio e lesão corporal seguida de morte na localidade.

A briga teria acontecido no bairro da Pedreira, mas as motivações ainda são desconhecidas.

De acordo com as informações repassadas à equipe da PM, um homem de 25 anos foi morto com vários tiros de arma de fogo. A vítima ainda chegou a ser socorrida e conduzida para o hospital de Barcarena, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois, na instituição de saúde.

Momentos depois, o autor do crime também foi morto a pauladas. As pancadas foram realizadas pela população e pelas testemunhas que presenciaram o homicídio cometido por ele. Os populares, revoltados, golpearam o homem até a morte antes que os policiais chegassem para conter as agressões.

Os dois homens mortos não tiveram suas identidades reveladas. A investigação do caso está sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado.

