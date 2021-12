Novo Progresso-Boletim da Secretaria de Saúde alerta para aumento de casos da covid-19 na cidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Novo Progresso entrou em bandeira verde e não cobra as medidas de proteção, uso de máscara não é obrigatório no município.

Na divulgação do 431° Boletim Epidemiológico da Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, mostra que a cidade passa por um pico da covid-19, e que o nível de casos é o maior desde os últimos meses deste ano. De acordo com Boletim, são 49 novos casos nos últimos dois dias. Dois pacientes estão internados.

