Novo Progresso caminha para o ‘lockdown’”, com mais 15 casos positivos da Covid-19,chega a 131 confirmados

O número de novos casos de coronavírus já cresce mais rapidamente em Novo Progresso em comparação coma as outras cidades da região.

Veja os casos por cidade no estado do Pará. Acesse o link https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/41777953-93bf-4a46-b9c2-3cf4ccefb3c9

Com pior índice de isolamento social, Novo Progresso caminha para lockdown , os aumentos de casos preocupa as autoridades, e o caos hospitalar pode complicar ainda mais a situação caótica da saúde publica para atender os casos de covid-19 no município.

O Jornal Folha do Progresso, conversou nesta manhã de quinta-feira (04), com profissional da saúde que comentou a preocupação com o caso: “Se nós não tivermos isolamento com solidariedade, os índices crescerem ainda mais, e colocarmos em risco a vida das pessoas, o municipio vai ser obrigado a adotar o ‘lockdown”,disse.

A prefeitura não confirma o protocolo de “lockdown” ,não tem nada pronto, o prefeito Ubiraci Soares (Macarrão-PL) , divulgou audio nas redes sociais , pedindo apoio da população para o uso da mascara e ficar em casa, o municipio prefere acreditar que as pessoas respeitarão as medidas de isolamento social, mas os casos mostram numeros assustadores.

Veja os números da covid-19

Com média diária de 15 casos Novo Progresso tem 131 casos positivos, com 78 recuperados e um óbito de Covid-19 , estes números tranquiliza a população que acredita não vir novos óbitos.

A cidade tem o maior número de casos confirmados com numero populacional, com até 30 mil habitantes, com um registro de morte. Os 15 novos casos 9 são homens e 6 mulheres com idade variada

Entre os infectados, 12 estão internados, outros casos suspeitos somam 244, estão em isolamento domiciliar, segundo balanço divulgado no meio dia desta quinta-feira(04), por Boletim da prefeitura, através da secretária de saúde.

O número de curados saltou de 52 para 78 entre segunda(01) e quinta-feira(04). A cidade tem ainda 2 casos suspeitos em analises.

Além disso, outros 244 pacientes são considerados casos leves com síndrome gripal, mas também cumprem isolamento domiciliar.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

