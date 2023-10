Novo Progresso – Gramado é furtado de canteiro público e Prefeito faz alerta a população;Vídeo

Algumas semanas após a implantação de gramado no canteiro central da Avenida Jamanxim, em Novo Progresso, parte da grama foi furtada. De acordo com a prefeito municipal, desde o início do ano as equipes estão trabalhando para melhorar o visual das rotatórias, canteiros, praças e reforçando a estrutura desses e outros equipamentos públicos do município. Porém, os registros de furtos e atos de vandalismo estão se tornando cada vez mais frequentes.

Diante dessa situação, a prefeitura alerta para a gravidade das ações contra o patrimônio público e pede que a população denuncie. O crime de vandalismo está previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal Brasileiro, que diz que o autor do delito fica sujeito à prisão e multa.

Caso a população presencie alguma ação suspeita, deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190.

Novo Progresso – Gramado é furtado de canteiro público e Prefeito faz alerta para populaçao

