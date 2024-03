No pico da safra de grãos, caminhoneiros esperam em atoleiro até três dias para entrar no Porto de Miritituba no Pará;Vídeo.

Fila de caminhões no acesso ao porto de Miritituba (PA) – (Fotos e vídeos Adelar Belling)



O acesso ao porto de Miritituba, em Itaituba (PA), continua complicado e uma fila de caminhões permanece no local após chuvas causarem buracos e atoleiros, segundo relatos de caminhoneiros em redes sociais.

O mesmo local foi registrado atoleiro e filas de caminhões em 2021, voltou acontecer em 2024.

O congestionamento na região de Miritituba acontece em um trecho sem pavimento de cerca de 7 quilômetros da BR-230, conhecida como Transamazônica, que liga a BR-163 à Estação de Transbordo de Carga (ETC) do Tapajós.

O trecho com pouco menos de 7 km, esta dificultando a vida dos motoristas, que estão parados na rodovia aguardando de dois a três dias para descarregar.

Milhares de carretas e caminhões que têm como destino o mercado internacional, esperam numa fila gigantesca para entrar no porto do Miritituba , em Itaituba no Pará. Imagens mostram a estrada de acesso com caminhões atravessado, bitrem na ladeira e veiculos no trecho. (veja abaixo).

Caminhoneiros relatam a situação perigosa e estressante que estão vivendo. “É estressante, principalmente para você chegar e ficar no meio dos bandidos. O que mais se ver ai é bandido. Você não pode parar em lugar nenhum. Você já fica preocupado, fica parado o dia todo, e quando é a noite pra descansar não pode porque o bandido está do lado”, conta o caminhoneiro.

O Porto de Miritituba, recebe a safra de grãos da região sudoeste do estado do Pará e do norte do Mato Grosso que está no pico da safra, e tem como destino ao mercado internacional, motorista relatam que tem ficado dias sem sair do lugar.

A demora na fila causa prejuízo tanto para os caminhoneiros, que ficam parados por dias sem ganhar, como para os proprietários dos veículos, que precisam arcar com os custos adicionais.

“Essa espera não é boa, porque quando se está parado, nem você nem o caminhão ganha. A gente só gasta mais, dois três dias aqui, você tá parado aqui, você poderia estar fazendo outra viagem”, diz o caminhoneiro, Reinaldo Torres, de 48 anos.

Assista ao vídeo

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/07:16:46

