Novo Progresso terá bloco LGBT no Carnaval de 2023

Nos últimos anos, o carnaval foi diminuindo devido à pandemia, em 2023 promete volta com força total.

Em 2023, o Carnaval de Novo Progresso promete muita folia e, mais importante, diversidade. Ao menos, 1 bloco carnavalescos LGBT vai desfilar pela cidade no mês de fevereiro: trazendo mais cores, novas músicas e diversão para os progressenses. Essa é liga do Carnaval de todas as Cores.

O anúncio da criação do bloco declaradamente LGBT em Novo Progresso veio da criadora do bloco, Jessica Teixeira Casarin, com participação da Beatriz Smith e Natiele Gomes, as organizadoras do bloco. “LGBTQIA+ trazendo diversidade e muita alegria para o Carnafest 2023 de Novo Progresso”. “Vamos fazer o Melhor Carnaval que Novo Progresso já viu”‘, disse Jessica para o Jornal Folha do Progresso.

O convite para todos os foliões da cidade e região, a primeira apresentação será dia 4 de fevereiro de 2023 a convite do Clube Estação.

Dia 10 fevereiro será no clube MALIBU festa do bloco na 1ª Edição Carnavalesca da Balada o bloco LGBT trazendo diversidade (Valor cobrado da entrada vai ser destinado a um tratamento de saúde).

Dia 18 fevereiro apresentação o bloco LGBR no carnaval de rua.

Adquira seu Abada pelo telefone (93) 98130 8492

Vale enfatizar que mesmo aberto a todos os públicos, o bloco LGBT cumprem a função de oferecer um espaço seguro para a comunidade curtir a folia, sem preocupação com casos de homofobia e agressão.

Produtora do bloco LGBT esta eufórica e diz que será o melhor carnaval que já teve! “O nosso Carnaval não faz distinção de raça, gênero e idade”. No nosso caso, é bem isso, uma mistura de públicos em um bloco, para que seja o maior sucesso deste ano.

A mistura de públicos em clima de diversidade e respeito é também um atrativo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/01/2023/00:34:26

