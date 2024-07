Objeto não identificado cai do céu, atinge telhado e assusta moradores no litoral de SP

Objeto não identificado cai do céu, atinge telhado e assusta moradores, no bairro Náutica III, em São Vicente (SP) — Foto: Michel Ramos dos Santos

Morador de São Vicente (SP) disse ter encontrado o objeto muito quente e incandescente.

Um objeto metálico, ainda não identificado, caiu sobre o telhado de uma casa em São Vicente (SP). Ele quebrou parte da cobertura e, como estava quente, derreteu o cano da caixa de água. Ao g1, nesta segunda-feira (8), o dono do imóvel e maquinista ferroviário, Michel Ramos dos Santos, de 39 anos, contou ter ficado assustado com a situação.

O caso aconteceu no bairro Náutica III. Michel disse que estava descansando no sofá quando ouviu o barulho forte no telhado. “No momento não soube ao certo [o que era]. Pensei que estava quebrando o telhado e voando tudo”.

O maquinista ferroviário correu para a frente da residência para ver o que tinha acontecido e viu muita fumaça no local. Ele também não notou nenhuma problema elétrico.

“Vi que não tinha nada de curto-circuito. Subi no telhado e vi que estava quebrado e continuava saindo fumaça. Tive que entrar no forro para ver o que tinha acontecido”, explicou Michel.

Este slideshow necessita de JavaScript.

De acordo com o maquinista, assim que entrou no forro da casa encontrou a peça não identificada. “Estava um pouco quente e, na parte que está preta, estava em brasa”. O caso aconteceu na noite do último sábado (6), por volta das 20h30.

Em seguida, ele pegou a peça e acionou a polícia com a intenção de que fossem até o local identificar o que seria, mas foi questionado se havia visto alguém jogando o objeto no telhado. Como não viu nada, Michel foi orientado a registrar um boletim de ocorrência on-line, mas ainda não fez.

“É estranho, é de alumínio. Tem um pedaço que tem uns cordões tipo um pano e chegou a derreter um pouco. Ficamos assustados. A gente não sabe o que é”, finalizou.

Ao g1, o ufólogo Edison Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá (GUG), disse que somente uma análise mais profunda para identificar do que se trata o objeto.

“Poderia ser de várias coisas: balão meteorológico, lixo espacial e somente com a análise do material metálico poderia se aventar a possibilidade de um Objeto Voador Não Identificado (OVNI)”, explicou.

O g1 procurou a Força Aérea Brasileira (FAB) para um posicionamento sobre a possível passagem de uma aeronave na região durante o incidente, mas não obteve um retorno até a publicação desta reportagem.

Fonte: g1

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

