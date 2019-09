Obras de pavimentação na BR-163 chegam a 14km e 8º BEC intensifica ritmo dos serviços

Trecho da Rodovia BR-163 após pavimentação feita por militares do 8ºBEC — Foto: 8ºBEC/Divulgação

Fator climático é determinante para obras serem concluídas ainda em 2019. Trecho mais difícil foi encerrado no sábado (21).

Uma das obras mais importantes para a região está a todo vapor com serviços realizados pelas equipes de militares do 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8ºBEC). A Rodovia Federal BR-163 está com cerca 14km concluídos de trechos pavimentados.

As equipes terminaram no sábado (21) um dos trechos mais importantes da obra, a Serra do Moraes, no município de Moraes de Almeida, sudoeste do Pará. “Ela era o principal obstáculo de passagem dos caminhoneiros”, disse o comandante do Batalhão, tenente coronel Marcello Linhares.



Militares do 8ºBEC durante execução de obra na BR-163 no Pará — Foto: 8ºBEC/Divulgação

A previsão é que até o final de 2019, 50 km entre os Moraes de Almeida e o distrito de Miritituba recebam a cobertura asfáltica. Um dos fatores determinantes para que isso ocorra é o clima na região. Sem chuvas, as obras seguem em ritmo acelerado.

O 8ºBEC assinou o Termo de Execução Descentralizado (TED) em 2017. Em meados do ano seguinte, as obras foram executadas com mais rapidez, mas devido ao período chuvoso os trabalhos foram comprometidos.

“A obra está sendo executada praticamente toda nesse ano. Queremos entregar esse ano, vamos esperar que a chuva nos ajude. Estamos desenvolvendo bem este trabalho em um ritmo muito bom, acelerado, e com qualidade. Ficamos dependendo apenas das condições climáticas”, disse o tenente coronel Marcello Linhares.



Cerca de 500 militares estão envolvidos nas frentes de trabalhos na BR-163 — Foto: 8ºBEC/Divulgação

Estes serviços realizados na BR-163 estão sendo executados por cerca 500 militares divididos em frentes de trabalho e mais de 200 máquinas.

Promessa de governo

Em fevereiro de 2019, o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes percorreu a Rodovia BR-163 desde Cuiabá (MT) até Santarém (PA) e anunciou que o trecho entre Moraes Almeida e Miritituba seria pavimentado ainda em 2019.



Ministro Tarcísio Gomes em viagem pelo trecho não pavimentado da BR-163, no Pará — Foto: Ascom Ministério da Infraestrutura/Divulgação

“Nós vamos dar um grande impulso. No Pará esse é o nosso grande compromisso, a conclusão da pavimentação da BR-163”, disse à época.

Privatização

Durante a visita a Santarém, o ministro Tarcísio Gomes disse que há um estudo bastante adiantado para fazer a concessão da BR-163 até Miritituba, o que ele considera ser bom, porque libera recursos para o governo aplicar na Transamazônica, no trecho até Santarém.

Por:Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

