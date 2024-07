Olimpíadas 2024: Rebeca Andrade inscreve salto inédito que pode ser batizado com seu nome

Foto: MARTIN BERNETTI/AFP | A medalhista olímpica apresentou ao Comitê Técnico Feminino sua intenção de executar o Triplo Twist Yurchenko, conhecido pela sigla YTT, que ela já apareceu treinando em um vídeo do Time Brasil.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou nesta quinta-feira (25), que a ginasta brasileira Rebeca Andrade fez um pedido para homologar um salto inédito para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.A medalhista olímpica apresentou ao Comitê Técnico Feminino sua intenção de executar o Triplo Twist Yurchenko, conhecido pela sigla YTT, que ela já apareceu treinando em um vídeo do Time Brasil. O salto é considerado de alta complexidade e inclui três “twists”, ou seja, três piruetas em torno de si. O Comitê analisou o movimento como grau seis de dificuldade, o que pode indicar uma nota alta em caso de execução.

A atleta não é obrigada a executar o salto, já que a inscrição significa apenas a intenção de fazer o movimento. No entanto, caso o realize sem falhas graves, o salto será batizado com o nome “Andrade”, já que nunca foi realizado em competições da FIG.

A FIG comemorou, através das redes sociais, o envio do salto por Rebeca e disse que, assim como os brasileiros, também está ansiosa para sua execução. Veja:

Rebeca Andrade e a equipe feminina de ginástica estreiam nos Jogos Olímpicos de Paris no domingo (28). O Brasil está na quinta e última subdivisão e começa pelo salto.

