Último dia de julgamento de Daniel Alves: jogador irá depor nesta quarta-feira (7)

O julgamento de Daniel Alves chega ao fim nesta quarta-feira (7) e o jogador irá prestar depoimento neste último dia, no Tribunal Provincial de Barcelona.

Ainda não há prazo para o anúncio da sentença. O jogador vai aguardar ainda em prisão preventiva na Espanha. Nos dois primeiros dias de júri, as testemunhas falaram sobre o estado de embriaguez de Daniel Alves no dia em que o abuso teria acontecido.

Conforme especialistas, a defesa do jogador pode utilizar isso como argumento para a redução de uma possível pena.

O gerente da casa noturna, Rafael Lledó, disse que Daniel Alves era um cliente habitual, mas, na noite do ocorrido, “não estava como sempre” e parecia ter “bebido ou tomado alguma coisa”.

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, foi a última a ser ouvida na terça-feira (6). Ela declarou que o jogador havia saído para jantar com os amigos e chegou em casa “muito bêbado” na noite do episódio, por volta das 4h da madrugada.

Depoimento de Daniel Alves: mudança de versões

Daniel Alves mudou a sua versão dos fatos pelo menos duas vezes ao longo da investigação. Primeiramente, disse que não conhecia a jovem que o acusava. Depois, confessou que houve relação sexual, mas alegou ter sido de forma consensual, e que mentiu para esconder a infidelidade de sua mulher.

Por fim, Daniel Alves afirma que estava bêbado na noite em que ocorreram os fatos.

“As diferentes narrativas “criam um impacto negativo, conforme especialistas ouvidos pela reportagem do Estadão.

