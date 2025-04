Onça ataca e arrasta caseiro até a morte em fazenda; vídeo mostra vestígios

Foto: Reprodução | Jorge Avalo, de 60 anos, teve partes do corpo encontradas próximas às margens do rio; buscas continuam nesta segunda (22).

Um homem de 60 anos, que trabalhava como caseiro em uma fazenda na região do rio Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense, foi atacado e morto por uma onça durante a madrugada desta segunda-feira (21).

Caseiro morto por onça no Pantanal

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), a vítima, identificada como Jorge Avalo, foi arrastada pelo animal e teve partes do corpo encontradas próximas às margens do rio, em uma área de mata fechada no município de Aquidauana (MS).

O ataque foi confirmado após equipes da PMA localizarem pegadas do felino junto a fragmentos do corpo do caseiro. Imagens feitas por outros trabalhadores da fazenda mostram o rastro deixado pela onça, com marcas visíveis na terra e trilhas de sangue, indicando a perseguição e o arrasto da vítima.

A corporação recebeu o chamado por volta das 9h da manhã e deslocou uma equipe especializada para a região, que fica a aproximadamente duas horas de barco da cidade de Miranda. O local é de difícil acesso e cercado por mata densa, o que dificultou os trabalhos de busca.

Além dos agentes em campo, a operação contou com o uso de helicóptero e drones, para tentar localizar os restos mortais de Jorge. Após cerca de três horas de buscas, a missão foi temporariamente encerrada sem sucesso. As buscas devem ser retomadas nesta terça-feira (22), com apoio do Corpo de Bombeiros e voluntários da comunidade local.

Moradores ribeirinhos relataram que a presença de onças na região tem se tornado cada vez mais comum, especialmente próximo às margens dos rios. A PMA informou que continua investigando o caso e monitora a área em busca de novos rastros do animal.

Familiares e amigos da vítima também se mobilizaram para auxiliar nas buscas e prestar apoio à equipe responsável pela operação.

Uma das pessoas responsáveis pelo resgate do corpo do foi atacado pela onça que estava no local, possivelmente ela ainda defendia a possível “caça” um susto grande, veja vídeo:

Um funcionário da fazenda gravou os vestígios do ataque, veja abaixo:

