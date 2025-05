Onças atacam animais em fazendas e prefeitura emite alerta para moradores da zona rural

Animais são atacados por onças em fazendas de Talismã — Foto: Reprodução

Ataques são registrados deste o último final de semana em Talismã. Por causa da situação, os ônibus escolares passarão a pegar os alunos em suas casas, segundo a prefeitura.

Vários animais foram encontrados mortos em fazendas após ataques de onças em Talismã, região sul do Tocantins. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, João Carlos Lopes, as onças costumam atacar de madrugada, no mesmo horário em que crianças saem para pegar o ônibus escolar.

“Na alvorada do sol nascer. E é a hora que os alunos estão indo para o transporte coletivo, para vir para a escola. Essa é a minha preocupação aqui. Porque nós temos alunos que levantam de madrugada e esperam na estrada o transporte buscar, não em casa.”, explicou.

A prefeitura informou que devido aos ataques, o ônibus passará a pegar as crianças em casa e, por isso, os pais devem deixar as porteiras abertas para facilitar a entrada do motorista.

Foram registrados pelo menos três ataques. O primeiro aconteceu sábado (3), na Fazenda Peroba. Depois, foram registrados ataques na segunda-feira (5) e terça-feira (6), nas fazendas Porteira Velha e Renascer.

“Da Fazenda Renascer até a Porteira Velha, [a distância é] em torno de 4 km em linha reta. Já da Porteira Velha até a Peroba, como tem que atravessar o Rio Canabrava, vai dar uns 6 km em linha reta. Os ataques estão coincidindo no mesmo horário, então não é o mesmo animal”, contou João Carlos.

A prefeitura emitiu um comunicado sobre os ataques das onças para os proprietários rurais e informou que faz um levantamento de quantos animais foram mortos e quais fazendas foram afetadas. Até o momento, as informações são de que foram atacados bezerros, porcos e um filhote de cavalo.

“Bezerro, porco no chiqueiro, ela [onça] tira para fora. Nas fazendas vizinhas ela pegou porco e tirou para fora, um porco quase de sete arroba, ela tirou para fora e foi embora, comer lá longe. Ela tentou pegar o potrinho da égua que está andando mancando e a égua meteu o pé para cima para salvar o potrinho, mas ela ficou bem machucada, o pé da égua está todo cortado”, explicou o secretário.

O município também identificou que as onças estão concentradas nas reservas, locais que oferecem vegetação e comida para esses animais. Nesses espaços, também estão localizadas as propriedades rurais.

“Na região do Canoeiro, nessa fazenda, nós temos a maior reserva de área contínua da região. A outra que seria a Fazenda Felicidade, junto com a Fazenda Juriti, é uma outra porção de terra que tem reserva bem grande. Já no caso da Monte Lírio e da Peroba, é reserva também, porque é a serra. Então, elas estão concentradas nas reservas. É onde tem comida e a vegetação para elas ficarem”.

Segundo o secretário municipal, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) foi procurado para auxiliar no caso. O g1 solicitou informações para o órgão, mas não teve resposta até a publicação da reportagem.

Comunicado da Prefeitura de Talismã

Senhores e senhoras, a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL, informa que no município há duas ondas de ataques, uma por abelhas e outra por onças de grande porte, a orientação é tomar os cuidados necessários. O produtor que tiver sofrido ataque de onça na propriedade, entrar em contato para que juntos possamos criar um plano de ação junto aos órgãos responsáveis. No caso de ataque de abelhas, sugerimos o uso de fumaça e contratar o serviço de apicultores capacitados, pois ambos os ataques são graves!

