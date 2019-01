Ônibus cai em penhasco e 28 pessoas morrem na Índia

“Ainda não sabemos se foi falha mecânica ou erro humano. Temos agentes investigando as causas do fato”, disse o assistente de sub-inspetor do distrito de Shimla, Shashi P, afirmando que os serviços de resgate já tinham conseguido salvar os seis feridos, mas que o estado de saúde deles é desconhecido.

Um acidente em Himachal Pradesh, no norte da Índia, nesta quinta-feira (19), vitimou fatalmente 28 pessoas e deixou pelo menos 6 feridas. De acordo com a agência de notícias EFE, o veículo caiu de um penhasco.

