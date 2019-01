Terremoto de 5,6 graus sacode Fukushima no Japão

O epicentro do terremoto aconteceu a 40 quilômetros de profundidade e os tremores foram sentidos em 17 cidades

Um terremoto de magnitude 5,6 sacudiu o nordeste do Japão, disse a Agência Meteorológica do país. O epicentro ocorreu no Oceano Pacífico perto da prefeitura de Fukushima. O epicentro do terremoto aconteceu a 40 quilômetros de profundidade e os tremores foram sentidos em 17 cidades. A Tokyo Electric Company informou que o terremoto não prejudicou a central nuclear de Fukushima.

Relembre

Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 atingiu a prefeitura de Fukushima. O tsunami gerado pelo abalo inundou as instalações da central nuclear da cidade e arruinou os mecanismos de refrigeração dos reatores, causando a fusão do combustível em duas unidades e desencadeando a pior crise nuclear desde o acidente de Chernobyl em 1986.

O Japão deve levar cerca de 40 anos para se recuperar completamente dos estragos da tragédia, de acordo com estimativas de agências internacionais.

Fonte: Notícias ao Minuto.

